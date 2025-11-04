Uccide i figli bruciandoli vivi orrore in Italia | ora la notizia agghiacciante Vuole finire l’opera

Il caso di Pasquale Iacovone, l’uomo che nel 2013 sconvolse l’Italia con il duplice omicidio dei suoi figli, è tornato drammaticamente al centro delle cronache. Dopo aver ucciso Andrea e Davide, di 13 e 9 anni, soffocandoli e appiccando un incendio alla casa di Ono San Pietro, in Valcamonica, Iacovone fu condannato all’ergastolo. Adesso, trascorsi i dieci anni previsti dalla legge, l’uomo potrà uscire in permesso premio. Questa possibilità ha riaperto una ferita profonda per la madre dei bambini, Erica Patti, che si ritrova a rivivere nell’angoscia e nella paura di un possibile nuovo attacco da parte del suo ex compagno, il quale, secondo i giudici, agì per pura vendetta nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uccide i figli bruciandoli vivi, orrore in Italia: ora la notizia agghiacciante. “Vuole finire l’opera”

