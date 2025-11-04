Uccide i figli bruciandoli vivi ora la notizia choc | Vuole finire l’opera

Un’ombra dal passato che torna a incombere, una paura che non lascia scampo. In tanti ricordano il nome di Pasquale Iacovone, ma quello che sta succedendo ora è qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Una madre, Erica, vive giorni di angoscia e la sua voce, spezzata dal dolore, si fa sentire ancora più forte. Sono passati anni, eppure la ferita rimane aperta. La storia che aveva scosso l’Italia sembra ora riaccendersi, portando con sé nuove inquietudini e un senso di impotenza che scuote chiunque sia genitore. Ma cosa ha riacceso quest’incubo? Era il 2013 quando il nome di Pasquale Iacovone divenne tristemente noto: un duplice omicidio atroce, due bambini strappati alla vita in una notte che nessuno potrà mai dimenticare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it