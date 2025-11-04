Ubriaco sul bus spacca il vetro e poi si scaglia contro un poliziotto | arrestato

Momenti di paura ieri sera su un bus ASF a Como. Erano circa le 21 quando, in via Bellinzona, un uomo ubriaco ha iniziato a urlare e a minacciare autista e passeggeri brandendo una bottiglia di vetro. Dopo aver colpito con violenza il parabrezza del mezzo, mandandolo in frantumi, l’autista ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Camerata Picena, È ubriaco, danneggia l’ambulanza: feriti due militi, viene condannato - facebook.com Vai su Facebook

Como, ubriaco spacca il vetro del bus e terrorizza i passeggeri, poi tenta di prendere a pugni i poliziotti - La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha arrestato un 32enne salvadoregno per danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale denunciandolo per minaccia, deturpamento e imbrattamento di c ... Scrive comozero.it

Como, spacca a bottigliate il parabrezza di un bus di linea: arrestato - Como, 4 novembre 2025 – Ubriaco, impugnando bottiglie di vetro, ha spaccato il parabrezza di un bus di linea. Secondo msn.com

Ubriaco semina il panico sul bus e spacca il parabrezza. Arrestato - Un 32enne salvadoregno è stato arrestato ieri sera dalla polizia per danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e denunciato ... Riporta espansionetv.it