Ubriaco prima rischia di litigare con una ragazza poi prende a morsi i carabinieri

Udinetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di tensione il primo novembre a Paluzza, dove un 27enne, in evidente stato di ebbrezza, è stato arrestato dopo aver aggredito quattro carabinieri intervenuti per sedare una lite. L’episodio si è verificato all’esterno del bar “Agli Alpini”, in via Roma, dove l’uomo stava discutendo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ubriaco prima rischia litigareUbriaco prima rischia di litigare con una ragazza , poi prende a morsi i carabinieri - Per riportare alla calma un 27enne è stato necessario un intervento di quattro persone ... Lo riporta udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ubriaco Prima Rischia Litigare