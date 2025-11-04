Ubriaco prima rischia di litigare con una ragazza poi prende a morsi i carabinieri
Serata di tensione il primo novembre a Paluzza, dove un 27enne, in evidente stato di ebbrezza, è stato arrestato dopo aver aggredito quattro carabinieri intervenuti per sedare una lite. L’episodio si è verificato all’esterno del bar “Agli Alpini”, in via Roma, dove l’uomo stava discutendo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Poco prima un altro uomo, sempre ubriaco, aveva preso a pugni un'ambulanza a Borgo Treviso. - facebook.com Vai su Facebook
