U-Screen ecco il lettore ottico avanzato che analizza la qualità dei nano-farmaci in real time
Si chiama U-Screen il progetto della Scuola Normale Superiore di Pisa vincitore di un bando del Fondo Italiano per le Scienze Applicate 2024 del Mur. Come un lettore ottico avanzato è capace di decifrare la “firma luminosa” dei farmaci del futuro. Guidato dal biofisico Francesco Cardarelli, il progetto riceverà un finanziamento di 4,6 milioni di euro per sviluppare una tecnologia ottica innovativa in grado di analizzare in modo rapido e non invasivo la qualità dei nano-farmaci, le terapie di nuova generazione basate su acidi nucleici come Rna e Dna. Queste molecole vengono oggi veicolate nel corpo attraverso nanoparticelle lipidiche, minuscole “valigie” che proteggono e trasportano il principio attivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
