TvPlay oggi si sdoppia in onda alle 18.30 e alle 23
TvPlay oggi si sdoppia non si va in onda solo alle 18.30 ma anche alle 23. Doppio appuntamento per via della Champions League, scopriamo tutto più da vicino. Two is mel che uan diceva un famoso spot sul Maxibon con protagonista un giovanissimo Stefano Accorsi e potremmo dire la stessa cosa anche in merito alla nostra trasmissione. (TvPlay.it) Dalle 18.30 alle 20 seguiremo insieme la sfida Napoli-Eintracht Francoforte e poi torneremo post partita alle 23 dopo Juventus-Sporting Lisbona. L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it
