Tuttosport – Spalletti mi dispiace solo una cosa Tudor niente empatia e convinzione

Justcalcio.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-04 11:45:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: “ Mi piacerebbe diventare responsabile della parte sportiva di una società “. Così  Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione dell’ Italia, in merito al suo futuro nel mondo del calcio. Ospite del podcast  Viva el Futbol  con Lele Adani, Nicola Ventola  e Antonio Cassano, l’ex portiere ha ammesso che non chiuderebbe le porte a eventuali proposte al di fuori della Nazionale italiana e della  Juventus: “ Non precludo niente perché se voglio fare il professionista non posso fare preclusioni, a meno che non sia una scelta che vada in contrasto totale con quelli che sono i miei valori e il mio passato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

