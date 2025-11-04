Tutti pronti per la nuova icona globale della sinistra? Chi è Zohran Mamdani il comunista che vuole guidare New York

Dato per favorito alle comunali di New York, in corso in queste ore, il candidato socialista Zohran Mamdani ha tutte le carte in regola per diventare la nuova icona globale della sinistra: è espressione di quel radicalismo glamour e privilegiato che tanto piace da quelle parti, potrebbe essere il primo sindaco musulmano della città, ha genitori stranieri e lui stesso non è nato negli States, si attesta su posizioni pro-Pal, pro-gender e promette un vasto programma di assistenzialismo a spese dei più ricchi. Da giovane si è dilettato con il rap, si è laureato in studi africani e in un passato non troppo lontano, sull’onda del Black lives matter, si è prodotto in una serie di considerazioni non proprio lusinghiere sulla polizia di New York, tanto da essere stato costretto a pubbliche scuse in questo ultimo scorcio di campagna elettorale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

