Tutti pazzi per Giovane | dai complimenti di Chivu alla missione di Moncada passando per il Napoli

2025-11-04 13:16:00 Fermi tutti! Andrea Distaso 04 nov 2025, 14:16 Ultimi aggiornamenti: 04 nov 2025, 14:19 Si è finalmente sbloccato, dopo essere stato fino alla decima giornata di campionato il calciatore col maggior numero di conclusioni nello specchio di porta senza trovare la via del goal. Ha atteso l'Inter, una delle squadre più importanti della Serie A e a livello europeo, per segnare la prima rete italiana e catturare ancora di più l'interesse di chi ha guardato con stupore le sue prestazioni. Giovane, l'ultimo gioiello pescato dall'Hellas Verona, rischia di diventare in poco tempo uno degli uomini mercato da seguire già nelle prossime finestre di trasferimenti.