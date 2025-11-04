Tutti i vincitori di Migliore Insegna 2026 | i brand più apprezzati dai consumatori italiani

Panorama.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati assegnati i riconoscimenti  Migliore Insegna 2026, frutto della ricerca indipendente condotta per il sesto anno consecutivo da Ipsos Doxa e promossa da  Largo Consumo. Un’indagine unica nel suo genere che misura la qualità del rapporto tra i marchi della distribuzione e i loro clienti, restituendo una fotografia aggiornata del panorama retail italiano.  Come sottolinea Ipsos Doxa: «I consumatori di oggi non si accontentano più del miglior prezzo: cercano esperienze autentiche, valori condivisi e una relazione con il brand». I numeri dell’edizione 2026. L’edizione 2026 si fonda su un campione rappresentativo della popolazione italiana: 8. 🔗 Leggi su Panorama.it

tutti i vincitori di migliore insegna 2026 i brand pi249 apprezzati dai consumatori italiani

© Panorama.it - Tutti i vincitori di Migliore Insegna 2026: i brand più apprezzati dai consumatori italiani

Leggi anche questi approfondimenti

tutti vincitori migliore insegnaMigliore Insegna 2026: assegnati i riconoscimenti per 27 categorie merceologiche food e non food - Presso la location milanese dell’Enterprise Hotel Sono stati assegnati riconoscimenti per 27 categorie merceologiche e 6 riconoscimenti speciali. Scrive comunicati-stampa.net

Migliore Insegna 2026: premiate le eccellenze del retail italiano - Il premio Migliore Insegna 2026 celebra le insegne retail che si distinguono per eccellenza, fiducia e qualità nel rapporto con i clienti ... Riporta horecanews.it

Cerca Video su questo argomento: Tutti Vincitori Migliore Insegna