Tutti i gol dalla Promozione alla Seconda Categoria Bergamasco e Gregori ridanno ossigeno al Civitella
Così le forlivesi di Promozione, Prima e Seconda Categoria. In Promozione il Civitella torna al successo con un prezioso blitz. In Prima continua la corsa al vertice di Edelweiss Jolly (gruppo N) e Collinello (H). In Seconda pareggio interno per lo Sporting Predappio, secondo. Promozione (8ª g.): Roncofreddo-Civitella 1-2 (Vivo; Bergamaschi, Gregori). Classifica: Cervia, Savignanese, Misano 22; Stella, Bakia Cesenatico 19; Novafeltria 17; Gambettola, Roncofreddo, Diegaro 15; Riccione 14; S. Petro in Vincoli 13; Bellaria, Reno 10; Civitella 9; Bellariva 8; Bagnacavallo 7; Classe 3. Prima Categoria (8ª g. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
