tutti i benefici del sambuco nero

Per contrastare i primi malanni stagionali legati ai primi freddi, è possibile ricorrere a metodi naturali come l’utilizzo delle bacche del sambuco nero. Un rimedio della nonna tornato oggi in auge grazie agli healthy guru e alle celebreties che li utilizzano sottoforma di integratori, sciroppi e infusi. In particolare il sambuco nero è un concentrato di sostanze antiossidanti che aiutano a rinforzare le difese immunitarie contrastando efficacemente l’attacco di virus e batteri. E’ una vera e propria riserva preziosa di flavonoidi, acidi fenolici, antocianine, vitamina C e potassio, ferro, fosforo, calcio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

