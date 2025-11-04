Il Bonus Ristrutturazioni continua a rappresentare una delle agevolazioni più utilizzate dagli italiani per riqualificare la propria abitazione. Ma per accedere alle detrazioni, serve conoscere nel dettaglio a chi spetta, come richiederlo e quali documenti conservare. L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti soggetti all’IRPEF che possiedono o detengono un immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi e che ne sostengono le spese. Rientrano tra i beneficiari proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, inquilini e comodatari. Possono accedere anche i soci di cooperative, gli imprenditori individuali (per immobili non strumentali), i soggetti che producono redditi in forma associata e i familiari conviventi del titolare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutte le regole per richiedere l'incentivo legato ai lavori Ecco i passaggi per non sbagli