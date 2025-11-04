Tutte le Italie nella matita di Forattini L’uomo che reinventava i politici
Roma, 4 novembre 2025 – Non è vero che ne uccide più la penna della spada. È la matita l’arma più micidiale. Specie quando la impugnava Giorgio Forattini, re dei vignettisti, caso raro di disegnatore-editorialista, per trent’anni satireggiatore ottimo massimo di fatti e misfatti italiani, morto oggi a Milano a 94 anni. Così efficace che erano gli uomini politici a diventare come li disegnava lui, e non il contrario. Eccoli lì, i protagonisti della Prima repubblica, Andreotti ancora più gobbo che in natura, Craxi in stivaloni e orbace, Spadolini nudissimo e grassissimo ma con lo zizì inversamente proporzionale alla mole, il povero Giovanni Goria senza volto, De Mita con la coppola e una goccia di saliva sempre all’angolo della bocca e Berlinguer superborghese che sorseggia il thè in veste da camera, disturbato dal rumore proletario di una manifestazione fuori dalle sue finestre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
