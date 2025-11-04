La Fondazione Maratona Alzheimer ha organizzato un ciclo di incontri di formazione dedicato al tema del turismo inclusivo per persone con Alzheimer. Il corso si terrà in due martedì consecutivi, oggi e l’11 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, nella sede di Adac Federalberghi, in via Mazzini. L’obiettivo è preparare i professionisti dell’ospitalità a creare esperienze di viaggio significative e sicure per individui affetti da demenza, Alzheimer e declino cognitivo (Informazioni: 054791411, 351 7117391). Il corso dal titolo ’ Perché investire nell’ospitalità accessibile: opportunità, inclusione e business sostenibile ’, mira a sviluppare future e solide capacità nel mercato turistico per la crescita del turismo inclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo inclusivo, via ai corsi per un’ospitalità accessibile