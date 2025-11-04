Turismo inclusivo via ai corsi per un’ospitalità accessibile
La Fondazione Maratona Alzheimer ha organizzato un ciclo di incontri di formazione dedicato al tema del turismo inclusivo per persone con Alzheimer. Il corso si terrà in due martedì consecutivi, oggi e l’11 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, nella sede di Adac Federalberghi, in via Mazzini. L’obiettivo è preparare i professionisti dell’ospitalità a creare esperienze di viaggio significative e sicure per individui affetti da demenza, Alzheimer e declino cognitivo (Informazioni: 054791411, 351 7117391). Il corso dal titolo ’ Perché investire nell’ospitalità accessibile: opportunità, inclusione e business sostenibile ’, mira a sviluppare future e solide capacità nel mercato turistico per la crescita del turismo inclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
