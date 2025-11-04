Turismo inclusivo via ai corsi per un’ospitalità accessibile

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Maratona Alzheimer ha organizzato un ciclo di incontri di formazione dedicato al tema del turismo inclusivo per persone con Alzheimer. Il corso si terrà in due martedì consecutivi, oggi e l’11 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, nella sede di Adac Federalberghi, in via Mazzini. L’obiettivo è preparare i professionisti dell’ospitalità a creare esperienze di viaggio significative e sicure per individui affetti da demenza, Alzheimer e declino cognitivo (Informazioni: 054791411, 351 7117391). Il corso dal titolo ’ Perché investire nell’ospitalità accessibile: opportunità, inclusione e business sostenibile ’, mira a sviluppare future e solide capacità nel mercato turistico per la crescita del turismo inclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

turismo inclusivo via ai corsi per un8217ospitalit224 accessibile

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo inclusivo, via ai corsi per un’ospitalità accessibile

News recenti che potrebbero piacerti

turismo inclusivo via corsiTurismo inclusivo, via ai corsi per un’ospitalità accessibile - La Fondazione Maratona Alzheimer ha organizzato un ciclo di incontri di formazione dedicato al tema del turismo inclusivo per ... Lo riporta msn.com

Turismo inclusivo: a Chioggia canoa, sup, nuoto e pet therapy per abbattere le barriere - Ancora qualche giorno per partecipare alle attività del progetto regionale sul turismo inclusivo, pensato per favorire l’accoglienza e l’accessibilità delle persone con disabilità. Si legge su rainews.it

Turismo. Al via i corsi per gli operatori - Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del "Patentino dell’Ospitalità", il progetto di formazione online, gratuito, rivolto a tutti gli... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Turismo Inclusivo Via Corsi