Turbolenze record voli sempre più a rischio | l’allarme dei meteorologi Le rotte più pericolose e come l’AI aiuta i piloti a prevederle

Se il clima cambia, la ragione resta un punto di riferimento, e l’intelligenza artificiale un supporto che può fare la differenza. Sono sempre più numerosi gli strumenti in cabina cockpit che aiutano i piloti a prevedere e gestire le turbolenze aeree che in questi ultimi anni “movimentano” sempre di più il traffico d’alta quota. Prove da cardiopalmo per alcuni passeggeri, mentre altri sfidano i “vuoti d’aria” con tranquillità zen, senza distogliere l’attenzione da film, podcast, studio o lavoro da “aero-stacanovista”. Il primo suggerimento per affrontare il timore (o chiamiamola “paura” senza mezzi termini), è quello della conoscenza, partendo proprio dalla consapevolezza che lo stesso “vuoto d’aria” non esiste: l’aria c’è sempre e per svariate cause il suo flusso non scorre più in modo lineare, ma caoticamente diventando, per l’appunto, turbolento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Turbolenze record, voli sempre più a rischio”: l’allarme dei meteorologi. Le rotte più pericolose e come l’AI aiuta i piloti a prevederle

