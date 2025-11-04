Tumori presentato il Patient Journey; Iardino Fondazione The Bridge | Strumento essenziale per supporto pazienti a 360°
Roma, 4 novembre 2025 – "Il Patient Journey dedicato al carcinoma mammario triplo negativo rappresenta un'esperienza unica, il risultato di un percorso di lavoro lungo e approfondito durato oltre diciassette mesi. Non lo viviamo come un traguardo conclusivo, ma come l'inizio di una nuova fase". Così.
Presentato al Congresso ASCO 2025 prima e al congresso ESMO dopo, lo studio IMforte, un trial che ha coinvolto pazienti con tumore del polmone a piccole cellule in stadio esteso, nei quali si è valutata una terapia di mantenimento con l'anticorpo monoclon
Tumori: Regione Lombardia, presentato primo Pdta per integrazione ospedale-territorio - Ogni anno in Italia oltre 430mila persone si ammalano di una neoplasia solida o del sangue.
Registro Tumori, dati on line all'Asl Napoli 3: presentato il portale. De Luca: Operazione verità - È stato presentato questo pomeriggio nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia il nuovo portale dell'Asl Napoli 3 Sud per la consultazione diretta e interattiva dei dati di patologia ...
Congresso ESMO, presentato farmaco 'jolly' per i tumori - Al congresso ESMO è Larotrectinib, la terapia mirata antitumorale con indicazione agnostica e indipendente dall'organo colpito dal cancro, ad essere presentato come il farmaco che offre un beneficio ...