Tumori | nel Lazio oltre 32mila casi all’anno 9 su 10 sono alla prostata

(Adnkronos) – Ogni anno nel Lazio si registrano oltre 32mila nuovi casi di tumore e più di 46mila ricoveri ospedalieri legati a patologie oncologiche, come riportato dal Registro tumori della Regione. Più di 9 casi su 10 riguardano il cancro alla prostata, per un totale che supera le 3mila nuove diagnosi. I numeri confermano l'impatto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

