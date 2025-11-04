Tumori in crescita nel Lazio parte il piano straordinario di screening della Asl di Viterbo

Piano straordinario di recupero degli screening oncologici: da novembre, e per i prossimi tre mesi, saranno incrementati gli inviti alla popolazione per eseguire i test di screening del tumore al seno, del collo dell’utero e del colon retto, fino al completamento degli esami programmati per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

