Milano, 4 novembre – Il successo, con la pacifica dimostrazione che la prevenzione, è nei numeri. Nel 2023 sono state 2.726 le diagnosi di cancro e di lesione pretumorale fatte grazie al programma di screening del colon-retto di Ats Città Metropolitana di Milano. I dati sono pubblicati nel Bilancio sociale dello screening colonrettale. I numeri dimostrano che partecipare al programma di screening del colon-retto è un’occasione fondamentale perché l’esame può intercettare un tumore che si manifesta spesso senza sintomi fino alle fasi più avanzate e, allo stesso tempo, permette di intervenire in modo precoce, anche prima che si sviluppi il tumore vero e proprio, riducendo così i rischi per la salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tumori al colon retto, lo screening funziona: quanti casi sono emersi con i controlli di Ats Città Metropolitana