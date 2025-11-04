Tumore al colon-retto l’esperto spiega i sintomi da riconoscere e l’importanza della prevenzione
È un’intervista densa di esperienza e di umanità quella che il professor Ermanno Leo, chirurgo oncologo di fama internazionale e Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica, ha rilasciato al quotidiano Libero. Da oltre quarant’anni, Leo dedica la sua carriera allo studio e alla cura del tumore al colon-retto, una patologia su cui ha portato una vera rivoluzione chirurgica: è stato infatti il primo al mondo a sviluppare una tecnica conservativa e curativa oggi adottata in molti centri specializzati. Per anni ha diretto la Struttura Complessa di Chirurgia Colon-rettale dell’Istituto dei Tumori di Milano, creando un reparto d’eccellenza con una delle casistiche più ampie al mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
