Tumore al colon-retto l’esperto spiega i sintomi da riconoscere e l’importanza della prevenzione

Thesocialpost.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un’intervista densa di esperienza e di umanità quella che il professor Ermanno Leo, chirurgo oncologo di fama internazionale e Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica, ha rilasciato al quotidiano Libero. Da oltre quarant’anni, Leo dedica la sua carriera allo studio e alla cura del tumore al colon-retto, una patologia su cui ha portato una vera rivoluzione chirurgica: è stato infatti il primo al mondo a sviluppare una tecnica conservativa e curativa oggi adottata in molti centri specializzati. Per anni ha diretto la Struttura Complessa di Chirurgia Colon-rettale dell’Istituto dei Tumori di Milano, creando un reparto d’eccellenza con una delle casistiche più ampie al mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tumore al colon retto l8217esperto spiega i sintomi da riconoscere e l8217importanza della prevenzione

© Thesocialpost.it - Tumore al colon-retto, l’esperto spiega i sintomi da riconoscere e l’importanza della prevenzione

Approfondisci con queste news

tumore colon retto l8217espertoTumori al colon retto, lo screening funziona: quanti casi sono emersi con i controlli di Ats Città Metropolitana - L’accertamento è gratuito per i cittadini fra i 50 e i 74 anni: la comunicazione da parte dell’Agenzia con una lettera a casa. Si legge su ilgiorno.it

Screening colon-retto, prevenzione fondamentale: oltre 2.700 diagnosi precoci nel 2023 - 74 anni consente diagnosi precoci e interventi tempestivi contro il tumore del colon- Secondo legnanonews.com

Diagnosticati 2.726 tumori al colon (a Milano) grazie agli screening - Il test costa solo 15 euro per ogni cittadino e permette di salvare vite. Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Colon Retto L8217esperto