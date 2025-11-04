Tumore al colon-retto i sintomi da non sottovalutare | parla l’esperto italiano
È un’intervista intensa e di grande valore quella rilasciata al quotidiano Libero dal professor Ermanno Leo, chirurgo oncologo tra i più stimati in Italia e Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica. Da oltre quarant’anni, precisamente dalla fine degli anni Ottanta, il professore dedica la sua vita allo studio e alla cura della patologia del colon-retto. Una carriera segnata da una vera rivoluzione in campo chirurgico: Leo è stato infatti il primo medico al mondo a mettere a punto una chirurgia conservativa e curativa per il colon-retto, dirigendo per molti anni la Struttura Complessa di Chirurgia Colon-rettale presso l’Istituto dei Tumori di Milano, un reparto unico in Italia, che gli ha permesso di accumulare una delle casistiche più ampie al mondo in questo ambito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il fatto del giorno (5)… perché “Chi ha fatto, farà!” Ho introdotto in Puglia il progetto “Colon al sicuro”, per diagnosticare il tumore al colon con un semplice prelievo di sangue. Una rivoluzione nella prevenzione oncologica: niente più esami invasivi, ma una tecn - facebook.com Vai su Facebook
Tumori al colon retto, lo screening funziona: quanti casi sono emersi con i controlli di Ats Città Metropolitana - L’accertamento è gratuito per i cittadini fra i 50 e i 74 anni: la comunicazione da parte dell’Agenzia con una lettera a casa. Segnala ilgiorno.it
Tumore al colon retto: ecco i sintomi a cui devi fare attenzione - Il nostro corpo ci invia una serie di segnali che ci aiutano a comprendere, se c’è qualcosa che non va all’interno del nostro organismo. ilsussidiario.net scrive
Tumore al colon-retto: test del sangue può evitare la chemio - Un semplice esame del sangue potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si affronta il tumore al colon- Riporta ok-salute.it