Tumore al colon-retto i sintomi da non sottovalutare | parla l’esperto italiano

È un'intervista intensa e di grande valore quella rilasciata al quotidiano Libero dal professor Ermanno Leo, chirurgo oncologo tra i più stimati in Italia e Medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica. Da oltre quarant'anni, precisamente dalla fine degli anni Ottanta, il professore dedica la sua vita allo studio e alla cura della patologia del colon-retto. Una carriera segnata da una vera rivoluzione in campo chirurgico: Leo è stato infatti il primo medico al mondo a mettere a punto una chirurgia conservativa e curativa per il colon-retto, dirigendo per molti anni la Struttura Complessa di Chirurgia Colon-rettale presso l'Istituto dei Tumori di Milano, un reparto unico in Italia, che gli ha permesso di accumulare una delle casistiche più ampie al mondo in questo ambito.