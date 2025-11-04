TS – Vorrei essere come Allegri Esonero? Percassi non deve rassicurarmi
2025-11-04 20:40:00 Arrivano conferme da TS: MARSIGLIA (Francia) – “ Il tifoso bergamasco deve essere assolutamente ottimista perché abbiamo fatto benissimo fino a Udine, offrendo grandi prestazioni. A volte nel calcio ci sono tante componenti e non riesci a vincere però ci siamo espressi molto bene. A Udine c’è stato un calo di prestazione che a mente fredda posso dire che ci sta dopo 10-12 partite fatte molto bene “. Così, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con l’Olympique Marsiglia di De Zerbi, il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric commenta il momento della sua squadra: “ Ai ragazzi ho detto di ripartire da tutto quello che hanno fatto benissimo fino ad ora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
