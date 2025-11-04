Trump | Un ebreo che vota per Mamdani è una persona stupida Il nuovo attacco contro il candidato sindaco

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre gli americani partecipano alle prime elezioni chiave del secondo mandato del presidente Donald Trump, banco di prova sia per la sua amministrazione che per i democratici, il tycoon continua a postare sui social attaccando Zohran Mamdani. Il candidato democratico, dato per favorito. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

trump ebreo vota mamdaniTrump: "Un ebreo che vota per Mamdani a New York è stupido" - "Ogni ebreo che vota per Zohran Mamdani, un dichiarato e ... iltempo.it scrive

trump ebreo vota mamdaniUsa: Trump agli ebrei di New York, 'non votate Mamdani come sindaco' - Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando del ca ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Elezioni a New York, Mamdani favorito. Trump lo attacca e lancia un appello agli ebrei: «Votategli contro» - Trump: «Gli ebrei che votano per Mamdani, che odia gli ebrei, è uno stupido» ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Ebreo Vota Mamdani