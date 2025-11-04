Trump | Un ebreo che vota per Mamdani a New York è stupido

Iltempo.it | 4 nov 2025

"E' stupido, da ebrei, votare per Mamdani. Lo scrive Donal Trump su Truth. "Ogni ebreo che vota per Zohran Mamdani, un dichiarato e comprovato odiatore degli ebrei, è una persona stupida", scrive il presidente con il consueto profluvio di maiuscole e punti esclamativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump un ebreo che vota per mamdani a new york 232 stupido

© Iltempo.it - Trump: "Un ebreo che vota per Mamdani a New York è stupido"

Trump: "Un ebreo che vota per Mamdani a New York è stupido" - "Ogni ebreo che vota per Zohran Mamdani, un dichiarato e ...

Appello Trump a ebrei di New York, votate contro Mamdani - Votate contro Zohran Mamdani: é l'appello lanciato da Donald Trump agli ebrei di New York mentre é in corso il voto per l'elezione del sindaco.

Trump fuori controllo: entra a gamba tesa nelle elezioni di New York contro Mamdani - Il favorito delle elezioni di New York, Zohran Mamdani, è un giovane socialista democratico di 34 anni, musulmano, di origini ugandesi e indiane, che si è imposto nelle primarie del Partito ...

