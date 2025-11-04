Trump sostiene Cuomo come sindaco di New York e minaccia i cittadini | Se votate Mamdani niente più soldi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump appoggia Andrew Cuomo nella corsa a sindaco di New York, esortando gli elettori a non eleggere il favorito di sinistra Zohran Mamdani. “Che Andrew Cuomo vi piaccia o meno, non avete scelta. Dovete votarlo e sperare che faccia un lavoro fantastico”, ha scritto Trump su Truth Social lunedì sera. “Lui ne è capace, Mamdani no!”. Il candidato indipendente Cuomo, critico di lunga data di Trump ed ex governatore democratico di New York, ha risposto al sostegno di Trump: “Non mi sta appoggiando. Si sta solo opponendo a Mamdani”. In precedenza il presidente Trump aveva affermato che sarebbe stato riluttante a inviare alla sua città natale, New York, più del minimo di fondi federali se Mamdani fosse stato eletto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

