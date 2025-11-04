Trump sostiene Cuomo come sindaco di New York e minaccia i cittadini | Se votate Mamdani niente più soldi

Metropolitanmagazine.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump appoggia Andrew Cuomo nella corsa a sindaco di New York, esortando gli elettori a non eleggere il favorito di sinistra Zohran Mamdani. “Che Andrew Cuomo vi piaccia o meno, non avete scelta. Dovete votarlo e sperare che faccia un lavoro fantastico”, ha scritto Trump su Truth Social lunedì sera. “Lui ne è capace, Mamdani no!”. Il candidato indipendente Cuomo, critico di lunga data di Trump ed ex governatore democratico di New York, ha risposto al sostegno di Trump: “Non mi sta appoggiando. Si sta solo opponendo a Mamdani”. In precedenza il presidente Trump aveva affermato che sarebbe stato riluttante a inviare alla sua città natale, New York, più del minimo di fondi federali se Mamdani fosse stato eletto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

trump sostiene cuomo come sindaco di new york e minaccia i cittadini se votate mamdani niente pi249 soldi

© Metropolitanmagazine.it - Trump sostiene Cuomo come sindaco di New York e minaccia i cittadini: “Se votate Mamdani, niente più soldi”

Scopri altri approfondimenti

trump sostiene cuomo sindacoDonald Trump ha appoggiato Andrew Cuomo, ex candidato Democratico e ora indipendente, alle elezioni per il sindaco di New York - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha appoggiato la candidatura di Andrew Cuomo alle elezioni per il nuovo sindaco di New York di questo martedì, contro il candidato favorito, Zohran Mamda ... Come scrive ilpost.it

trump sostiene cuomo sindacoNew York si prepara a eleggere nuovo sindaco. Favorito il democratico Mamdani, Trump minaccia tagli - A mezzogiorno, ora italiana, a New York aprono i seggi per l'elezione del Sindaco Mancano poche ore all’apertura dei seggi a New York per l’elezione del Sindaco. Scrive msn.com

trump sostiene cuomo sindacoMamdani: Cuomo il miglior candidato sindaco per Trump, non per NY - "Il movimento Maga sostiene" Andrew Cuomo, ritenuto da Donald Trump il "miglior sindaco per lui e la sua amministrazione, non per New York". swissinfo.ch scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Sostiene Cuomo Sindaco