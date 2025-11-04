Trump sostiene Cuomo come sindaco di New York e minaccia i cittadini | Se votate Mamdani niente più soldi
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump appoggia Andrew Cuomo nella corsa a sindaco di New York, esortando gli elettori a non eleggere il favorito di sinistra Zohran Mamdani. “Che Andrew Cuomo vi piaccia o meno, non avete scelta. Dovete votarlo e sperare che faccia un lavoro fantastico”, ha scritto Trump su Truth Social lunedì sera. “Lui ne è capace, Mamdani no!”. Il candidato indipendente Cuomo, critico di lunga data di Trump ed ex governatore democratico di New York, ha risposto al sostegno di Trump: “Non mi sta appoggiando. Si sta solo opponendo a Mamdani”. In precedenza il presidente Trump aveva affermato che sarebbe stato riluttante a inviare alla sua città natale, New York, più del minimo di fondi federali se Mamdani fosse stato eletto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Dal primo novembre è scaduto il programma che sostiene i 42 milioni di americani che vivono grazie ai buoni pasto. Trump scarica la colpa sui democratici, ma due giudici federali chiedono di usare i fondi d’emergenza - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente statunitense Donald Trump sostiene che la tregua a Gaza non è a rischio e che “è giusto che Israele si difenda”, bombardando in modo massiccio Gaza su ordine del presidente Benjamin Netanyahu eprovocando la morte di circa 100 palestinesi. - X Vai su X
Donald Trump ha appoggiato Andrew Cuomo, ex candidato Democratico e ora indipendente, alle elezioni per il sindaco di New York - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha appoggiato la candidatura di Andrew Cuomo alle elezioni per il nuovo sindaco di New York di questo martedì, contro il candidato favorito, Zohran Mamda ... Come scrive ilpost.it
New York si prepara a eleggere nuovo sindaco. Favorito il democratico Mamdani, Trump minaccia tagli - A mezzogiorno, ora italiana, a New York aprono i seggi per l'elezione del Sindaco Mancano poche ore all’apertura dei seggi a New York per l’elezione del Sindaco. Scrive msn.com
Mamdani: Cuomo il miglior candidato sindaco per Trump, non per NY - "Il movimento Maga sostiene" Andrew Cuomo, ritenuto da Donald Trump il "miglior sindaco per lui e la sua amministrazione, non per New York". swissinfo.ch scrive