Trump non molla | Ormai Maduro ha i giorni contati
«Maduro ha i giorni contati? Direi di sì». Donald Trump non sembra avere dubbi, il regime change del Venezuela è già cominciato e la flotta militare che da settimane incrocia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Trump: “Zelensky, molla il Donbass o verrai distrutto”. Donald duro dopo il teso incontro nello Studio Ovale. Il leader di Kiev ribatte: “Pronto ad andare a Budapest” - X Vai su X
Dopo due settimane ha riaperto Largo Maradona, a Napoli, che era stato chiuso per un lungo tira e molla tra comune e commercianti senza licenza - facebook.com Vai su Facebook
"I giorni di Maduro sono contati": Trump riaccende la tensione con Caracas e schiera le navi nei Caraibi - Durante un’intervista alla CBS, il presidente americano lancia un avvertimento al leader venezuelano ma nega piani di guerra ... Segnala msn.com
Attacchi imminenti o negoziati: le ipotesi sulla crociata di Trump contro Maduro. Così gli Usa spingono Caracas verso Pechino e Mosca - Fonti di Washington parlano al New York Times di attacchi imminenti contro il Venezuela con la finalità di rovesciare “in un modo o nell’altro” il presidente Nicolás Maduro, ma c’è chi ritiene ... ilfattoquotidiano.it scrive
Trump ordina lo stop ai contatti diplomatici con il Venezuela - Il presidente americano Donald Trump ha interrotto gli sforzi diplomatici per raggiungere un accordo con il Venezuela, ordinando al suo inviato speciale, Richard Grenell, di fermare ogni contatto, ... Secondo tg24.sky.it