Trump non molla | Ormai Maduro ha i giorni contati

Cms.ilmanifesto.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Maduro ha i giorni contati? Direi di sì». Donald Trump non sembra avere dubbi, il regime change del Venezuela è già cominciato e la flotta militare che da settimane incrocia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

trump non molla ormai maduro ha i giorni contati

© Cms.ilmanifesto.it - Trump non molla: «Ormai Maduro ha i giorni contati»

Scopri altri approfondimenti

trump molla ormai maduro"I giorni di Maduro sono contati": Trump riaccende la tensione con Caracas e schiera le navi nei Caraibi - Durante un’intervista alla CBS, il presidente americano lancia un avvertimento al leader venezuelano ma nega piani di guerra ... Segnala msn.com

Attacchi imminenti o negoziati: le ipotesi sulla crociata di Trump contro Maduro. Così gli Usa spingono Caracas verso Pechino e Mosca - Fonti di Washington parlano al New York Times di attacchi imminenti contro il Venezuela con la finalità di rovesciare “in un modo o nell’altro” il presidente Nicolás Maduro, ma c’è chi ritiene ... ilfattoquotidiano.it scrive

Trump ordina lo stop ai contatti diplomatici con il Venezuela - Il presidente americano Donald Trump ha interrotto gli sforzi diplomatici per raggiungere un accordo con il Venezuela, ordinando al suo inviato speciale, Richard Grenell, di fermare ogni contatto, ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Molla Ormai Maduro