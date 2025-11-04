Trump minaccia la Nigeria Cristiani nel mirino

Tv2000.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Il governo nigeriano respinge le accuse di persecuzione religiosa dopo le minacce d’intervento militare formulate dal presidente statunitense Donald Trump per rispondere alle uccisioni di cristiani nel Paese. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

trump minaccia la nigeria cristiani nel mirino

© Tv2000.it - Trump minaccia la Nigeria. Cristiani nel mirino

