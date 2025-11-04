Trump minaccia la Nigeria Cristiani nel mirino
Il governo nigeriano respinge le accuse di persecuzione religiosa dopo le minacce d’intervento militare formulate dal presidente statunitense Donald Trump per rispondere alle uccisioni di cristiani nel Paese. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Poche ore fa, Donald Trump ha fatto quello che fa sempre quando ha paura: ha minacciato. Ha detto ai newyorchesi che, se voteranno per Zohran Mamdani, taglierà i fondi federali alla città. Un messaggio mafioso, non politico. E poi, proprio da Zohran Mamd - facebook.com Vai su Facebook
Il bullo è incontenibile “Maduro ha i giorni contati” Non pago della sua performance, Trump minaccia poi di tagliare i fondi alla città di New York (e, magari, di inviarvi anche le truppe federali?), così si imparano a eleggere “un sindaco comunista” @viviana_ma - X Vai su X
Trump minaccia raid in Nigeria contro gli jihadisti: perchè e cosa sappiamo - Il Presidente degli Stati Uniti ha ordinato al capo del Pentagono Pete Hegseth di preparare un’azione militare se il Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu non prende precauzioni per tutelare i cristi ... Scrive tg24.sky.it
«Basta uccidere i cristiani», Trump minaccia la Nigeria sotto assedio dei jihadisti - Per il presidente degli Stati Uniti, gli attacchi contro i cristiani in Nigeria devono finire il prima possibile. Da ilgazzettino.it
Trump: “Nigeria fermi persecuzioni cristiani o attacchiamo”/ “Fucili spianati contro i terroristi islamici” - Trump minaccia la Nigeria “o fermate le persecuzioni contro cristiani o vi attacchiamo”. ilsussidiario.net scrive