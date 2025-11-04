Trump endorsement a Andrew Cuomo | Se diventa sindaco il comunista Mamdani taglio fondi a New York

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 04 novembre 2025 "Se il candidato comunista Zohran Mamdani vincesse le elezioni come sindaco di New York City, è altamente improbabile che contribuirò con fondi federali, oltre al minimo richiesto, alla mia amata prima casa, perché, con un comunista, questa una volta grande città ha zero possibilità di successo, o addirittura di sopravvivenza! Le cose possono solo peggiorare con un comunista al timone, e non voglio inviare, come Presidente, soldi buoni ai cattivi. È mio obbligo governare la Nazione ed è mia ferma convinzione che New York City sarà un disastro economico e sociale completo e totale qualora Mamdani dovesse vincere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump endorsement a andrew cuomo se diventa sindaco il comunista mamdani taglio fondi a new york

© Iltempo.it - Trump, endorsement a Andrew Cuomo: Se diventa sindaco il comunista Mamdani taglio fondi a New York

Approfondisci con queste news

trump endorsement andrew cuomoTrump, endorsement a Andrew Cuomo: Se diventa sindaco il comunista Mamdani taglio fondi a New York - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Segnala la7.it

trump endorsement andrew cuomoTrump minaccia taglio fondi a New York, votate per Cuomo - "Votate" per Andrew Cuomo: con il "comunista" Zohran Mamdani sindaco, New York "ha zero chance di successo". Segnala msn.com

trump endorsement andrew cuomoEffetto Mamdani. I dem a pezzi cercano l'anti Trump: non sarà lui, ma ha saputo imporre uno stile - Strafavorito nei sondaggi contro Cuomo per diventare il nuovo sindaco di New York, col presidente Usa che minaccia maxi- Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Endorsement Andrew Cuomo