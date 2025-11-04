Trump endorsement a Andrew Cuomo | Se diventa sindaco il comunista Mamdani taglio fondi a New York – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 04 novembre 2025 "Se il candidato comunista Zohran Mamdani vincesse le elezioni come sindaco di New York City, è altamente improbabile che contribuirò con fondi federali, oltre al minimo richiesto, alla mia amata prima casa, perché, con un comunista, questa una volta grande città ha zero possibilità di successo, o addirittura di sopravvivenza! Le cose possono solo peggiorare con un comunista al timone, e non voglio inviare, come Presidente, soldi buoni ai cattivi. È mio obbligo governare la Nazione ed è mia ferma convinzione che New York City sarà un disastro economico e sociale completo e totale qualora Mamdani dovesse vincere. 🔗 Leggi su Open.online
