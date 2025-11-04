Donald Trump lancia l'ultimo affondo contro Zohran Mamdani a poche ore dalle elezioni per il sindaco di New York, e concede l'endorsement (a modo suo) all'ex governatore Andrew Cuomo. Il presidente Usa ripete che il 34enne musulmano, nato in Uganda da genitori indiani e naturalizzato americano, è un «comunista, non socialista». «Non sono un fan di Cuomo, ma se si tratta di una scelta tra un cattivo democratico e un comunista, sceglierò sempre il cattivo democratico», aggiunge durante un'intervista con Cbs. Trump avverte che Mamdani distruggerà la Grande Mela se verrà eletto, e a più riprese ha pure minacciato di tagliare miliardi di dollari di finanziamenti federali a Nyc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump contro Mamdani sindaco: se vince, taglio i fondi a New York