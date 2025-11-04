Trump contro Mamdani sindaco | se vince taglio i fondi a New York
Donald Trump lancia l'ultimo affondo contro Zohran Mamdani a poche ore dalle elezioni per il sindaco di New York, e concede l'endorsement (a modo suo) all'ex governatore Andrew Cuomo. Il presidente Usa ripete che il 34enne musulmano, nato in Uganda da genitori indiani e naturalizzato americano, è un «comunista, non socialista». «Non sono un fan di Cuomo, ma se si tratta di una scelta tra un cattivo democratico e un comunista, sceglierò sempre il cattivo democratico», aggiunge durante un'intervista con Cbs. Trump avverte che Mamdani distruggerà la Grande Mela se verrà eletto, e a più riprese ha pure minacciato di tagliare miliardi di dollari di finanziamenti federali a Nyc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
New York al voto, la stella Mamdani nel mirino di Trump - X Vai su X
Clamoroso post di Trump a poche ore dall'apertura dei seggi a New York. Attacca Mamdani, il favorito, che chiama "comunista" minacciando di non far avere neanche un dollaro alla città in caso di sua vittoria, e invita anche a non votare per il candidato del pa - facebook.com Vai su Facebook
Trump contro Mamdani sindaco: se vince, taglio i fondi a New York - Il presidente attacca il favorito: "Meglio un cattivo democratico di un comunista". Lo riporta ilgiornale.it
Donald Trump ha appoggiato Andrew Cuomo, ex candidato democratico e ora indipendente, alle elezioni per il sindaco di New York - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha appoggiato la candidatura di Andrew Cuomo alle elezioni per il nuovo sindaco di New York di questo martedì, contro il candidato favorito, Zohran Mamda ... Segnala ilpost.it
Trump minaccia di tagliare fondi a New York se Mamdani sarà eletto sindaco - Il presidente Usa a gamba tesa: «Guidata da un comunista, questa città un tempo grande ha zero possibilità di successo o di sopravvivenza» ... Si legge su italiaoggi.it