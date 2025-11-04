Truffe su Marketplace di Facebook 450mila euro spariti | badante ed ex direttore postale nei guai

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone denunciate per truffe online in Val Bormida: oltre trenta vittime e 450.000 euro sottratti con finte vendite su Marketplace. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

truffe su marketplace di facebook 450mila euro spariti badante ed ex direttore postale nei guai

© Notizie.virgilio.it - Truffe su Marketplace di Facebook, 450mila euro spariti: badante ed ex direttore postale nei guai

Contenuti che potrebbero interessarti

truffe marketplace facebook 450milaTruffe su Marketplace di Facebook, 450mila euro spariti: badante ed ex direttore postale nei guai - Tre persone denunciate per truffe online in Val Bormida: oltre trenta vittime e 450. virgilio.it scrive

La nuova truffa del marketplace - Una "marketplace scam" (truffa del marketplace) è una frode attuata su piattaforme di vendita online come Facebook Marketplace, dove truffatori sfruttano venditori e acquirenti per rubare denaro, dati ... Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Truffe Marketplace Facebook 450mila