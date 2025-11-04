Truffe online nuovo allarme | finti messaggi svuotano i conti Ecco come difendersi

Le truffe digitali tornano a colpire, e questa volta lo fanno con una precisione che lascia pochi margini d’errore. Nelle ultime ore due tra le più importanti istituzioni italiane, Autostrade per l’Italia e UniCredit, hanno diramato un doppio allarme per un’ondata di phishing e smishing che sta dilagando nel Paese. I truffatori si fingono operatori o enti ufficiali, utilizzando loghi, linguaggio e numeri di telefono perfettamente imitati per indurre le vittime a fornire dati sensibili. Le campagne, diffuse via sms, email e chat, riproducono in modo realistico le comunicazioni autentiche delle aziende, tanto da confondere anche gli utenti più attenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Truffe online, nuovo allarme: finti messaggi svuotano i conti. Ecco come difendersi

