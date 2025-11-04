Truffatori in trasferta si spacciano per carabinieri | sottraggono 15mila euro ad un' anziana

I carabinieri di Ancona hanno arrestato in flagranza due 46enni residenti in provincia di Napoli, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per la truffa del finto carabiniere. Durante dei controlli i militari hanno notato un’auto sospetta con a bordo due uomini che si aggiravano per la zona di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

