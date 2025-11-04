Truffa Ecobonus terminati gli interrogatori | Sassone Mario chiarisce la sua posizione davanti al Tribunale

Avellino, 4 novembre 2025 – Si è conclusa oggi, presso il Tribunale di Avellino, la serie di interrogatori legata all’inchiesta sulla presunta truffa relativa agli Ecobonus e alla commercializzazione di crediti edilizi.Tra gli indagati ascoltati, l’ultimo della serie è stato Mario Sassone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

