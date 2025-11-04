Truffa call center la storia di Daniela che ha perso 25 mila euro | come funziona il raggiro telefonico

Daniela Dell'Era è una delle vittime di truffa da call center. Ha perso 25 mila euro a causa di un raggiro telefonico che ha coinvolto la sua banca. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Truffa call center, la storia di Daniela che ha perso 25 mila euro: come funziona il raggiro telefonico

? Ne hai abbastanza delle chiamate truffa di luce e gas? Allora sarai felice di sapere che da agosto l'AGCOM ha attivato un provvedimento che aiuta a bloccare le chiamate da call center fasulli dall'estero. E a novembre aiuterà a bloccare anche le chiamate Vai su Facebook

Truffa dei viaggi gratis, indagate le centraliniste dei call center: sono accusate di associazione a delinquere ed estorsione - A raggirare gli anziani con la promessa di un viaggio gratuito, secondo l'accusa, sarebbero state anche alcune centraliniste e coordinatrici di quattro call center: due a Padova, uno a Torino ... Riporta ilgazzettino.it

Finti call center ed e-mail da indirizzi mai sentiti, chi li sottovaluta rimane fregato. Ecco come non farsi truffare - Questa truffa, fate bene attenzione, per funzionare ha bisogno di un elemento imprescindibile, ovvero che la preda provi a ricontattare chi lo ha chiamato. Si legge su affaritaliani.it

Come funzionano le truffe dei call center