Trovato morto uno degli altri tre italiani dispersi in Nepal
È stato ritrovato in Nepal il corpo di Paolo Cocco, il fotografo abruzzese che stava tentando la scalata al Dolma Khang. Lo ha detto all’ Ansa Antonio Tavani, primo cittadino di Fara San Martino, il Comune dove era stato anche vicesindaco. Cocco risultava disperso a seguito di una valanga che aveva travolto il campo base dello Yalung Ri, nel Nepal orientale. Secondo quanto riferito da fonti locali, oltre a Cocco altri due alpinisti italiani sono morti a causa della stessa slavina: facevano parte di una spedizione di 12 persone, sette delle quali sono state trovate senza vita. Testate nepalesi fanno i nomi della guida Marco Di Marcello, anche lui abruzzese e facente parte della stessa spedizione di Cocco, e di Markus Kirchler, che invece si era affidato a un’altra agenzia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
