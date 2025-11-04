Trovato morto sulla spiaggia indagano i carabinieri
Un uomo di 89 anni è stato trovato morto a Cavi di Lavagna. La triste scoperta è avvenuta intorno alle 6.30 di martedì 4 novembre 2025 quando una ragazza che passeggiava con il cane ha dato l'allarme.Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute auto medica Tango 1 e un'ambulanza della Croce. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
