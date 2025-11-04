Dramma della solitudine nel parcheggio di villa Costanza. E’ stato trovato senza vita, rannicchiato in mezzo alle sue cose, un uomo di 64 anni di origine egiziana. Viveva senza un tetto sulla testa, la sera condivideva con altre persone le tettoie dell’area di sosta per non bagnarsi in caso di pioggia. Domenica le persone che lavorano nel parcheggio lo hanno trovato senza vita. Hanno segnalato la cosa al 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza, e i carabinieri della compagnia di Scandicci. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto probabilmente per una crisi cardiaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato morto nel parcheggio