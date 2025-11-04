Trova una cartuccia nella buchetta delle lettere Gabriella | Avevo lanciato sos contro i bracconieri dei lupi

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rovigo, 4 novembre 2025 - Ha trovato nella cassetta delle lettere il bossolo di una cartuccia di un fucile calibro 12, i fucili che si usano per andare a caccia. Gabriella Gibin, 49 anni, insegnante, presidente dell’associazione coordinamento tutela degli animali Rovigo, ha presentato denuncia ai carabinieri, che stanno indagando. Il ritrovamento della cartuccia, nella casa a Tolle frazione del comune di Porto Tolle, dopo che aveva postato sul web una sorta di alert contro il fenomeno del bracconaggio dei lupi. Gabriella Gibin da anni salva gli animali dal macello. Ha scoperto allevamenti clandestini dove vengono sgozzati per la festa del sacrificio, senza lo stordimento come prevede la legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

