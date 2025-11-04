Troppi parrucchieri e barbieri | la Lega vuole limitare le licenze

Una stretta sulle licenze per diventare barbieri e parrucchieri. La Lega vuole mettere un freno a quella che viene ritenuta una "liberalizzazione indiscriminata" e limitare il numero di esercizi commerciali presenti nelle città. La nuova crociata del partito di Matteo Salvini parte dalla Camera e. 🔗 Leggi su Today.it

