Troppi orsi per le strade il Giappone mobilita l’esercito | Entrano anche nei supermercati
Dalle strade dei paesini in montagna, fino ai parcheggi, i giardini delle abitazioni e addirittura i supermercati. Sta diventando sempre più frequente in Giappone imbattersi in un orso. Gli avvistamenti si moltiplicano, così come gli attacchi, al punto che il governo ha deciso di mobilitare addirittura l’esercito. Nella prefettura di Akita, nel nord del Paese, le forze di autodifesa giapponesi affiancheranno i cacciatori locali per posizionare trappole e gestire la cattura degli animali. I militari non potranno sparare – quel compito resterà ai professionisti – ma offriranno supporto logistico e operativo. 🔗 Leggi su Open.online
