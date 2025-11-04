Tronco recintato ma non ci sono lavori in corso #lafotodeilettori
«Su questa rete, che recinta un albero, c'è scritto che i lavori sono in corso. Io, però, non vedo interventi o operai al lavoro. Posso pensare che il problema fossero le radici del fusto, ma la questione non è chiara. Ci ho fatto caso perché si trova in uno dei punti più belli della città». Così Michela giustifica la scelta della foto inviata e scattata all'uscita della fermata della metro B "Colosseo". Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’Archeodromo sarà recintato . Lavori per allontanare i vandali - Un triplo intervento da 375 mila euro per renderlo ancora più attrattivo e metterlo al sicuro dai vandali, che più ... Scrive lanazione.it