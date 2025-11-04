Trivelle via libera del Ministero | approvate 34 nuove licenze ma non a Ravenna

Ravenna, 4 novembre 2025 – Dopo la sentenza del Tar del Lazio, che ha annullato il Pitesai – il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee – la ricerca di gas e petrolio in Italia torna attiva. La decisione ha cancellato il piano introdotto nel 2022, spianando quindi la strada alla riattivazione dei permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in tutto il Paese. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha così dato il via libera a trentaquattro licenze, in terra e in mare. Oltre alla Basilicata, riguardano Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Campania, t ratti del medio Adriatico oltre le 12 miglia (non a Ravenna) e dello Ionio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trivelle, via libera del Ministero: approvate 34 nuove licenze, ma non a Ravenna

