La finalissima 2025 del contest promosso dalla torrefazione di Paratico ha incoronato la 16enne Linda Pennati. Soddisfatto il patron Paolo Uberti: qualità della materia prima, capitale umano e formazione sono indispensabili per una svolta culturale nel mondo del caffè. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Trismoka Challenge», in «Campionaria» premiati i vincitori