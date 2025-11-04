Trismoka Challenge in Campionaria premiati i vincitori

Ecodibergamo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finalissima 2025 del contest promosso dalla torrefazione di Paratico ha incoronato la 16enne Linda Pennati. Soddisfatto il patron Paolo Uberti: qualità della materia prima, capitale umano e formazione sono indispensabili per una svolta culturale nel mondo del caffè. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

