Tridico | Occhiuto amministra il sistema Calabria col suo cerchio magico

Reggiotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Accentramento e concentrazione del potere nell’ambito esclusivo del suo cerchio magico: logiche di Roberto Occhiuto che noi avevamo già denunciato in campagna elettorale”. È quanto afferma l’europarlamentare Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

