Tridico | Occhiuto amministra il sistema Calabria col suo cerchio magico
“Accentramento e concentrazione del potere nell’ambito esclusivo del suo cerchio magico: logiche di Roberto Occhiuto che noi avevamo già denunciato in campagna elettorale”. È quanto afferma l’europarlamentare Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Inizia l'Occhiuto-bis. Tridico non ha sciolto i suoi dubbi, ma i rumors degli ultimi giorni lo danno lontano da Palazzo Campanella - facebook.com Vai su Facebook
•••Occhiuto-Tridico 58 a 41, prima proiezione Swg - X Vai su X
Tridico: «Occhiuto amministra il Sistema Calabria col suo cerchio magico» - "Il modus operandi non è cambiato ed il governatore continua ad assumere decisioni basandosi su un sistema fondato su fedeltà personale" ... Da catanzaroinforma.it
Regione, Tridico: ‘Occhiuto amministra il Sistema Calabria col suo cerchio magico’ - Tridico contro Occhiuto: “La Calabria governata da un sistema fondato su relazioni personali e legami familiari, senza rappresentanza per Reggio Calabria” ... citynow.it scrive
Tridico attacca Occhiuto: "Amministra la Calabria col suo cerchio magico" - Per l’ex presidente dell’INPS, il cosiddetto “Sistema Calabria” del governo Occhiuto bis non rappresenta una novità ... Segnala reggiotv.it