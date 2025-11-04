Al Trianon Viviani il giornalista in “I migliori danni della nostra vita” racconta la politica italiana recente e i suoi protagonisti. Al Trianon Viviani, venerdì 7 novembre prossimo, alle 21, è di scena la satira teatrale di Marco Travaglio. Il giornalista, cofondatore e direttore de il Fatto quotidiano, rilegge la storia politica italiana recente nel monologo I migliori danni della nostra vita, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Trianon Viviani, Marco Travaglio in “I migliori danni della nostra vita”