Treviso bocciato dopo morte del padre Tar gli dà ragione | La scuola deve tener conto del lutto

Il tribunale ordina all’istituto di fornire allo studente i laboratori necessari per la preparazione della prova di riammissione e di concedergli almeno un mese di tempo per rifarla in modo proficuo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Treviso, bocciato dopo morte del padre, Tar gli dà ragione: “La scuola deve tener conto del lutto”

Bocciato dopo la morte del padre, studente ricorre al Tar che gli dà ragione: «Assenza e insufficienze giustificate dal lutto» - L'alunno di terza superiore non è riuscito a colmare uno dei tre debiti formativi: «Alla luce delle eccezionali circostanze del caso e dell'esiguo tempo a disposizione ha dato prova di significativi p ... Riporta msn.com

Studente non ammesso dopo la morte del padre, il TAR annulla la bocciatura: “Assenze e brutti voti sono giustificati. La scuola non ha considerato le circostanze eccezionali ... - Un adolescente di sedici anni, studente di terza superiore presso un istituto tecnico di Treviso, ha perso il padre il 29 dicembre 2024. Lo riporta orizzontescuola.it

Bocciato dopo la morte del padre fa ricorso e vince: troppe assenze per il lutto, agli esami di riparazione ha preso anche otto - Una vicenda complessa: uno studente, bocciato dopo la morte del padre, ha fatto ricorso al Tar contro la scuola e lo ha vinto. Come scrive tecnicadellascuola.it