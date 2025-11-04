Treviso bocciato dopo morte del padre Tar gli dà ragione | La scuola deve tener conto del lutto

4 nov 2025

Il tribunale ordina all’istituto di fornire allo studente i laboratori necessari per la preparazione della prova di riammissione e di concedergli almeno un mese di tempo per rifarla in modo proficuo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

treviso bocciato dopo morte del padre tar gli d224 ragione la scuola deve tener conto del lutto

© Repubblica.it - Treviso, bocciato dopo morte del padre, Tar gli dà ragione: “La scuola deve tener conto del lutto”

