Da quando è arrivato all' Inter, Manuel Akanji ha dato una solidità difensiva che ha subito impressionato tifosi e addetti ai lavori. Il difensore centrale svizzero, ex Manchester City, si è subito integrato nel sistema di gioco di Cristian Chivu, dimostrando una grande capacità di lettura della partita e di anticipazione. Nonostante le aspettative, Akanji ha finora evitato errori significativi, e la sua prestazione in campionato è stata praticamente impeccabile.

Trevisani è sbalordito: «Akanji meglio di Pavard? Nemmeno da chiedere, in 10 partite non ha ancora fatto un errore»