Trevisani | Chivu non ne sbaglia una ma c’è questo grosso problema

Inter News 24 Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della vittoria dell’ Inter contro il Verona. IL MOMENTO DI CHIVU – Chivu sta continuano ad azzeccare comportamenti, dichiarazioni, formazioni e anche risultati. La media stagionale di Chivu è di 2.30, ancora più alta levando le gare del Mondiale per Club. Continua a piacermi per tantissime cose: le dichiarazioni dopo Napoli, mi è piaciuto per l’abbraccio con Bastoni e la corsa dopo il gol, mi piace per l’azzardo nei cambi. 🔗 Leggi su Internews24.com

