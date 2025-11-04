Trevisani | Chivu non ne sbaglia una ma c’è questo grosso problema
Inter News 24 Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della vittoria dell’ Inter contro il Verona. IL MOMENTO DI CHIVU – Chivu sta continuano ad azzeccare comportamenti, dichiarazioni, formazioni e anche risultati. La media stagionale di Chivu è di 2.30, ancora più alta levando le gare del Mondiale per Club. Continua a piacermi per tantissime cose: le dichiarazioni dopo Napoli, mi è piaciuto per l’abbraccio con Bastoni e la corsa dopo il gol, mi piace per l’azzardo nei cambi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Durante il podcast Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del lavoro di Chivu Vai su Facebook
Chivu meglio di Inzaghi? Trevisani la pensa diversamente - X Vai su X
Trevisani: “Chivu non ne sbaglia una, gli contesto solo una cosa”. E va durissimo contro Sommer - Durante il podcast Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del lavoro di Chivu ... Segnala msn.com
Trevisani: “Chivu come Jerry Maguire. Ha talmente ragione che temo molto per lui perché…” - Il giornalista, durante Fontana di Trevi, ha parlato delle parole del tecnico dell'Inter Chivu dopo la sconfitta col Napoli ... Si legge su msn.com